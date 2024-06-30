Суд в Панаме оправдал всех обвиняемых по делу о "панамском архиве"

Основателей регистратора офшоров Mossack Fonseca, документы которого стали основой одного из крупнейших журналистских расследований, оправдали

Юрген Моссак (Фото: EPA / GABRIEL RODRIGUEZ)

Панамский суд оправдал всех 28 обвиняемых по делу об отмывании денег в рамках "панамского архива", включая одного из основателей юридической фирмы Mossack Fonseca гражданина Германии Юргена Моссака. Второй соучредитель компании Рамон Фонсека умер в мае 2024 года, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Mossack Fonseca оказалась в центре внимания в 2016 году после утечки конфиденциальных документов, раскрывших счета в налоговых гаванях, связанных с многочисленными политиками и знаменитостями.

Читайте также Панамский архив: как один аноним и 400 журналистов изменили мир

Утечка документов из панамского регистратора офшоров легла в основу "панамского архива" – большого журналистского расследования, в котором приняли участие более 400 журналистов из 40 стран мира. Толчком к международному расследованию стала немецкая газета Süddeutsche Zeitung, получившая документы из базы данных Mossack Fonseca от анонимного источника. В результате в руках немецких журналистов оказался огромный объем информации – 2,6 терабайта (11,5 миллиона файлов).

Основанием для вынесения оправдательных приговоров стало то, что полученные журналистами электронные доказательства не могут быть использованы в уголовном производстве, а часть материалов оказалась недостаточно убедительной для суда.