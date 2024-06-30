Суд у Панамі виправдав усіх обвинувачених у справі про "панамський архів"

Засновників реєстратора офшорів Mossack Fonseca, документи якого стали основою одного з найбільших журналістських розслідувань, виправдали

Юрген Моссак (Фото: EPA / GABRIEL RODRIGUEZ)

Панамський суд виправдав усіх 28 обвинувачених у справі про відмивання грошей у рамках "панамського архіву", зокрема одного з засновників юридичної фірми Mossack Fonseca громадянина Німеччини Юргена Моссака. Другий співзасновник компанії Рамон Фонсека помер у травні 2024 року, пише Reuters.

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Mossack Fonseca опинилась у центрі уваги у 2016 році після витоку конфіденційних документів, які викрили рахунки в податкових гаванях, пов’язані з численними політиками та знаменитостями.

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Витік документів з панамського реєстратора офшорів ліг в основу "панамського архіву" – великого журналістського розслідування, в якому взяли участь понад 400 журналістів з 40 країн світу. Поштовхом до міжнародного розслідування стала німецька газета Süddeutsche Zeitung, яка отримала документи з бази даних Mossack Fonseca від анонімного джерела. У результаті в руках німецьких журналістів опинився величезний обсяг інформації – 2,6 терабайта (11,5 мільйона файлів).

Підставою для винесення виправдувальних вироків стало те, що отримані журналістами електронні докази не можуть бути використані у кримінальному провадженні, а частина матеріалів виявилася недостатньо переконливою для суду.