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Свято наближається. В Киев с юга Украины идет баржа с арбузами – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 14:55
Свято наближається. В Киев с юга Украины идет баржа с арбузами – фото - Фото
Баржа с арбузами из Херсона (Фото – Александр Синенко, Facebook)

Сегодня, 13 августа 2021 года, из Херсона в Киев отправляется баржа с арбузами. Об этом сообщил один из участников проекта Александр Синенко в Facebook.

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Синенко отметил, что баржа с арбузами отправляется по Днепру из Херсона в Киев пятый год подряд.

Арбузы выращены в селе Чулаковка, уточнил Синенко в комментариях к записи.

Обычно баржа проводит в пути несколько дней, разгружается в Переяславе, откуда арбузы перевозят в Киев и распродают через сеть магазинов Сильпо.

Денис Юдин
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Херсонская область баржа арбузы
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