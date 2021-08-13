Свято наближається. В Киев с юга Украины идет баржа с арбузами – фото

Сегодня, 13 августа 2021 года, из Херсона в Киев отправляется баржа с арбузами. Об этом сообщил один из участников проекта Александр Синенко в Facebook.

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Синенко отметил, что баржа с арбузами отправляется по Днепру из Херсона в Киев пятый год подряд.

Арбузы выращены в селе Чулаковка, уточнил Синенко в комментариях к записи.

Обычно баржа проводит в пути несколько дней, разгружается в Переяславе, откуда арбузы перевозят в Киев и распродают через сеть магазинов Сильпо.

В августе 2019 года в Киев из Херсона прибыли 400 тонн арбузов.

В сентбяре 2020 года при оптовой закупке цены на арбузы составляли от 1,2 до 3 грн/кг.

Денис Юдин

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