Свято наближається. В Киев с юга Украины идет баржа с арбузами – фото
13.08.2021, 14:55
Баржа с арбузами из Херсона (Фото – Александр Синенко, Facebook)
Сегодня, 13 августа 2021 года, из Херсона в Киев отправляется баржа с арбузами. Об этом сообщил один из участников проекта Александр Синенко в Facebook.
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Синенко отметил, что баржа с арбузами отправляется по Днепру из Херсона в Киев пятый год подряд.
Арбузы выращены в селе Чулаковка, уточнил Синенко в комментариях к записи.
Обычно баржа проводит в пути несколько дней, разгружается в Переяславе, откуда арбузы перевозят в Киев и распродают через сеть магазинов Сильпо.
- В августе 2019 года в Киев из Херсона прибыли 400 тонн арбузов.
- В сентбяре 2020 года при оптовой закупке цены на арбузы составляли от 1,2 до 3 грн/кг.
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