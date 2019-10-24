Тепло в домах. Нафтогаз посоветовал Кличко "не отапливать воздух"

Нафтогаз отреагировал на заявление столичного мэра Виталия Кличко о старте отопления жилых домов Киева с 25 октября, отметив, что в это время на улице будет еще тепло. Об этом пресс-служба компании написала в Facebook.
"Не хотим портить настроение господину Кличко, но по прогнозу погоды еще неделю будет теплая погода. Ближайшее похолодание в следующий вторник будет до +8*С, а уже в понедельник (4 ноября) прогнозируют до +11*С", - говорится в сообщении.
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Также в Нафтогазе напомнили, что со следующей недели начинаются школьные каникулы - "и отапливать пустые классы нет смысла".
"Мы понимаем обеспокоенность температурным режимом в больницах и садиках, но, возможно, стоит подойти к подключению избирательно. Чтобы киевляне могли сэкономить свои средства и не отапливать воздух", - резюмировали у Андрея Коболева.
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