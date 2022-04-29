Топливо на АЗС. Дефицит ликвидируют за неделю, но цены вырастут – глава Минэкономики
Дефицит топлива на АЗС в отдельных регионах Украины будет ликвидирован в течение следующей недели, но произойдет "незначительное удорожание нефтепродуктов". Об этом в Facebook сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Первый вице-премьер объяснила, что дефицит образовался вследствие ракетных ударов России по топливной инфраструктуре Украины в апреле: уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, основной производитель горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз со значительными запасами топлива.
"В течение следующих семи дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы рынка имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины", – написала она.
Читайте также: Bloomberg назвал, кто получит наибольшую выгоду от войны в Украине
Повышение цен связано, по ее словам, в первую очередь с большей ценой логистики, из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта.
Ранее были приняты решения, существенно уменьшившие влияние на экономику резкого подорожания нефтепродуктов на мировых рынках. Украина отменила акциз и уменьшила НДС с 20% до 7%.
- Киевлян сегодня, 29 апреля, призвали меньше пользоваться автомобилями.
- Читайте наш разбор, как Украина активно импортирует горючее из ЕС, но АЗС пустуют. Как и где будем заправляться.
- Европа хочет за пять лет отказаться от российского газа.
- По данным депутата Рады Ярослава Железняка, парламент пока не планирует возвращать довоенные налоги на горючее.
Комментарии