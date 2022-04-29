Топливо на АЗС. Дефицит ликвидируют за неделю, но цены вырастут – глава Минэкономики

Дефицит топлива на АЗС в отдельных регионах Украины будет ликвидирован в течение следующей недели, но произойдет "незначительное удорожание нефтепродуктов". Об этом в Facebook сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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Первый вице-премьер объяснила, что дефицит образовался вследствие ракетных ударов России по топливной инфраструктуре Украины в апреле: уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, основной производитель горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз со значительными запасами топлива.

"В течение следующих семи дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы рынка имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины", – написала она.

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Повышение цен связано, по ее словам, в первую очередь с большей ценой логистики, из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта.

Ранее были приняты решения, существенно уменьшившие влияние на экономику резкого подорожания нефтепродуктов на мировых рынках. Украина отменила акциз и уменьшила НДС с 20% до 7%.

Евгений Пилипенко

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