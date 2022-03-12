Евросоюз хочет отказаться от российского газа, нефти и угля до 2027 года

Евросоюз в будущем намерен отказаться от зависимости от российских энергоносителей – сделать это хотят до 2027 года. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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По словам Ляйен, кризис вынудил европейские страны взять на себя ответственность, при этом надежно обеспечивая граждан безопасными и доступными поставками энергии.

"До конца мая мы предложим план исключения нашей зависимости от российского газа, нефти и угля до 2027 года. Это будет обеспечиваться необходимыми национальными и европейскими ресурсами", – сказано в сообщении.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что будут "представлены варианты оптимизации рынка электроэнергии, чтобы лучше поддерживать зеленый переход".

Ляйен сообщила, что четвертый пакет санкций против России будет состоять из шести компонентов. Его начнут вводить уже в субботу, 12 марта.

С момента признания Россией "независимости" оккупированных ею территорий на Донбассе и начала полномасштабной войны против Украины Евросоюз ввел три пакета санкций против РФ.

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Яна Катасонова

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