Трамп еще раз продлил срок продаж TikTok

Президент США признал, что соглашение требует дополнительной работы по обеспечению подписания всех необходимых разрешений

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о продолжении работы китайского TikTok в Штатах еще на 75 дней, отсрочив продажу соцсети. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Трамп сообщил, что его администрация "очень тяжело работала" над достижением соглашения, чтобы "сохранить TikTok", но признал, что документ требует дополнительной работы для обеспечения подписания всех необходимых разрешений.

"Мы надеемся продолжать добросовестную работу с Китаем, который, как я понимаю, не очень доволен нашими взаимными пошлинами (необходимыми для честной и сбалансированной торговли между Китаем и США!). Это доказывает, что пошлины являются мощнейшим экономическим инструментом и очень важным для нашей национальной безопасности!" – рассказал глава американского государства.

Он отметил: США не хотят, чтобы TikTok прекращал работу, и "с нетерпением ждут" сотрудничества с соцсетью и Китаем для заключения соглашения.

СПРАВКА Правительство США считает, что без продажи TikTok может стать инструментом для шпионажа и политической манипуляции со стороны Китая. В связи с этими беспокойствами еще при каденции Джо Байдена был принят закон, который требует либо продажи TikTok некитайскому владельцу, либо блокирования соцсети. После прихода к власти Трамп предоставил отсрочку китайским владельцам TikTok для продажи приложения, которая должна была завершиться 5 апреля. После прихода к власти Трамп предоставил отсрочку китайским владельцам TikTok для продажи приложения, которая должна была завершиться 5 апреля.

31 марта Трамп заявлял, что соглашение с владельцем TikTok ByteDance будет заключено до установленного срока 5 апреля.

3 апреля источники Reuters сообщили, что компания Amazon и стартап Zoop, которым руководит основатель платформы OnlyFans, подали заявки на покупку TikTok.