Трамп ще раз продовжив термін продажу TikTok

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про продовження роботи китайського TikTok у Штатах ще на 75 днів, відтермінувавши продаж соцмережі. Про це політик написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Трамп повідомив, що його адміністрація "дуже важко працювала" над досягненням угоди, аби "зберегти TikTok", але визнав, що документ вимагає додаткової роботи для забезпечення підписання усіх необхідних дозволів.

"Ми сподіваємося продовжувати добросовісну роботу з Китаєм, який, як я розумію, не дуже задоволений нашими взаємними митами (необхідними для чесної та збалансованої торгівлі між Китаєм і США!). Це доводить, що мита є найпотужнішим економічним інструментом і дуже важливим для нашої національної безпеки!" – розповів голова американської держави.

Він зауважив: США не хочуть, щоб TikTok припиняв роботу, й "з нетерпінням чекають" на співпрацю з соцмережею та Китаєм для укладання угоди.

ДОВІДКА Уряд США вважає, що без продажу TikTok може стати інструментом для шпигунства та політичної маніпуляції з боку Китаю. У зв'язку з цими занепокоєннями ще за каденції Джо Байдена був ухвалений закон, що вимагає або продажу TikTok некитайському власнику, або блокування соцмережі. Після приходу до влади Трамп надав відстрочку китайським власникам TikTok для продажу застосунку, що мала завершитися 5 квітня. Після приходу до влади Трамп надав відстрочку китайським власникам TikTok для продажу застосунку, що мала завершитися 5 квітня.

31 березня Трамп заявляв, що угода з власником TikTok ByteDance буде укладена до встановленого терміну 5 квітня.

3 квітня джерела Reuters повідомили, що компанія Amazon та стартап Zoop, яким керує засновник платформи OnlyFans, подали заявки на купівлю TikTok.