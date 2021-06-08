UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оборонка | Украина планирует производить "для себя" мины НАТО, ЕС – собирать украинские минометы

08.06.2021, 14:19
Украина планирует производить
Фото: пресс-служба НАТО

Украина планирует подтвердить и сертифицировать возможность использования всего спектра мин НАТО украинскими минометами. Об этом пишет Defence Express со ссылкой на слова главного конструктора завода Маяк Александра Гордеева.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Речь идет о проекте адаптации минометного производства (по боеприпасам – ассортимент около 30 наименований в калибре 60, 82 и 120 мм для "Камертона", "Молотка" и "Молота" соответственно) между компаниями из Украины, Польши и Болгарии. Маяк ведет переговоры с группой восточноевропейских военных компаний вроде болгарской Arsenal JSCo.

Вскоре, пишет источник, на европейских полигонах должны начаться тестовые стрельбы натовскими минами из адаптированных минометов завода Маяк. Потом аналогичные испытания пройдут в Украине. Гордеев уточнил, что в случае успешных испытаний и сертификации совместимости планируется не просто закупать мины в Европе, а локализовать их производство в Украине.

Читайте также: Удар по Prozorro. Верховная Рада одобрила закон о локализации производства

Запланированы также работы по модернизации и адаптации 160-мм минометов, а для Болгарии и Польши – обучение тактике/стратегии минометного боя с использованием украинского опыта, плюс план крупноузловой сборки украинских минометов в ЕС.

"Натовские мины прописываются в Украине, и производитель это подтверждает. Мы сейчас согласовываем для подписания условия, закупаем тестовую партию. <...> Мы делимся своим минометным опытом, а они делятся своим производственным опытом", – сообщил конструктор.

Читайте также: Швейцарская Stadler может начать производство поездов в Украине. Есть одно условие

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боеприпасы производство миномет вооружение ОПК впк молоток локализация молот маяк оборонка Александр Гордеев сборка Камертон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 