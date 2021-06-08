Украина планирует подтвердить и сертифицировать возможность использования всего спектра мин НАТО украинскими минометами. Об этом пишет Defence Express со ссылкой на слова главного конструктора завода Маяк Александра Гордеева.

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Речь идет о проекте адаптации минометного производства (по боеприпасам – ассортимент около 30 наименований в калибре 60, 82 и 120 мм для "Камертона", "Молотка" и "Молота" соответственно) между компаниями из Украины, Польши и Болгарии. Маяк ведет переговоры с группой восточноевропейских военных компаний вроде болгарской Arsenal JSCo.

Вскоре, пишет источник, на европейских полигонах должны начаться тестовые стрельбы натовскими минами из адаптированных минометов завода Маяк. Потом аналогичные испытания пройдут в Украине. Гордеев уточнил, что в случае успешных испытаний и сертификации совместимости планируется не просто закупать мины в Европе, а локализовать их производство в Украине.

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Запланированы также работы по модернизации и адаптации 160-мм минометов, а для Болгарии и Польши – обучение тактике/стратегии минометного боя с использованием украинского опыта, плюс план крупноузловой сборки украинских минометов в ЕС.

"Натовские мины прописываются в Украине, и производитель это подтверждает. Мы сейчас согласовываем для подписания условия, закупаем тестовую партию. <...> Мы делимся своим минометным опытом, а они делятся своим производственным опытом", – сообщил конструктор.

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Осенью 2020 года вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что украинское военное кораблестроение "ожидает восстановления", одним из центров которого могут стать судостроительные активы компании Нибулон.

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Евгений Пилипенко

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