Украина сосредоточится на экономической интеграции в ЕС - Кулеба

Дмитрий Кулеба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В своих отношениях с ЕС Украина сосредоточится на экономической интеграции. Об этом 10 сентября заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время своего первого визита в Брюссель на этой должности, передает DW.

"Мы движемся в Европу, мы продолжаем интеграцию. Мы чрезвычайно заинтересованы в экономической интеграции", - отметил Кулеба.

По его словам, сначала следует объединить экономики и людей, после чего наступит уже политическая интеграция.

"Вы слышали заявления и президента, и правительства, мы действительно настроены реформировать экономику, поставить ее на рельсы, которые сделают ее эффективной и основанную на понятных нормах, нормах ЕС", - уточнил Кулеба.

Речь идет об интеграции в энергетический союз, цифровой рынок ЕС, о так называемом промышленном безвизе, то есть соглашении между Украиной и ЕС о соответствии промышленной продукции. "Если Украина сделает свою часть работы, то ЕС пойдет на заключение соглашения о сертификации украинской промышленной продукции", - отметил Кулеба.

Еще одной составляющей экономической интеграции он назвал реформирование таможни. Вице-премьер сообщил, что обсудил поддержку Евросоюзом этого реформирования. "Если мы разрулим таможню, то это откроет дополнительный огромный потенциал для повышения объемов нашей торговли и создание благоприятных условий для бизнеса", - сказал он.