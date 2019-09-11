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Украина сосредоточится на экономической интеграции в ЕС - Кулеба

Украина сосредоточится на экономической интеграции в ЕС - Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.09.2019, 06:19

По словам вице-премьера, речь идет об интеграции в энергетический союз, цифровой рынок ЕС

В своих отношениях с ЕС Украина сосредоточится на экономической интеграции. Об этом 10 сентября заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время своего первого визита в Брюссель на этой должности, передает DW

"Мы движемся в Европу, мы продолжаем интеграцию. Мы чрезвычайно заинтересованы в экономической интеграции", - отметил Кулеба.

По его словам, сначала следует объединить экономики и людей, после чего наступит уже политическая интеграция.

"Вы слышали заявления и президента, и правительства, мы действительно настроены реформировать экономику, поставить ее на рельсы, которые сделают ее эффективной и основанную на понятных нормах, нормах ЕС", - уточнил Кулеба.

Речь идет об интеграции в энергетический союз, цифровой рынок ЕС, о так называемом промышленном безвизе, то есть соглашении между Украиной и ЕС о соответствии промышленной продукции. "Если Украина сделает свою часть работы, то ЕС пойдет на заключение соглашения о сертификации украинской промышленной продукции", - отметил Кулеба.

Еще одной составляющей экономической интеграции он назвал реформирование таможни. Вице-премьер сообщил, что обсудил поддержку Евросоюзом этого реформирования. "Если мы разрулим таможню, то это откроет дополнительный огромный потенциал для повышения объемов нашей торговли и создание благоприятных условий для бизнеса", - сказал он.

  • 10 сентября Кулеба заявил, что для поддержания полноценного сотрудничества с Евросоюзом и НАТО Украине следует убедить эти организации, что вместе с ней они будут сильнее.
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ЕС дмитрий кулеба интеграция
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