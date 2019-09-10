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В Кабмине сказали, как Украина будет интегрироваться в ЕС и НАТО

В Кабмине сказали, как Украина будет интегрироваться в ЕС и НАТО - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.09.2019, 22:05

Кулеба уверен: Украина не должна "стучать в закрытую дверь"

Для поддержания полноценного сотрудничества с Евросоюзом и НАТО Украине следует убедить эти организации, что вместе с ней они будут сильнее. Об этом заявил вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба по итогам визита в Брюссель, пишет Укринформ.

Таким образом он ответил на вопрос о планах Украины ставить перед НАТО переход к следующему этапу интеграции - Плану действий.

"Всему свое время. Сейчас мы говорим о том, чтобы наше сотрудничество с НАТО оставалось динамичным, не имело "просадок" и было максимально полноформатным. Я лично исповедую очень прагматичный подход. Считаю, что мы должны, и в отношениях с НАТО, и в отношениях с ЕС достигать того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми", - сказал чиновник.

Вице-премьер подчеркнул: Украина не должна "стучать в закрытую дверь" и просить принять ее. "Мы должны работать таким образом, чтобы они сами поняли, что без нас они слабее, чем с нами", - добавил он.

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нато евросоюз правительство дмитрий кулеба евроинтеграция
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