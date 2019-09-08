"Шаг в правильном направлении". В НАТО прокомментировали обмен

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В НАТО приветствовали возвращение украинских моряков домой вместе с политзаключенным, режиссером Олегом Сенцовым. Об этом говорится в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску.

"Возвращение моряков, захваченных Россией, вместе с Олегом Сенцовым - это шаг в правильном направлении. НАТО продолжает призывать Россию выполнить все свои обязательства по минским соглашениям, включая освобождение всех заключенных", - отмечается в заявлении.

В НАТО подчеркнули важность объективного расследования катастрофы МН17.

Президент США Дональд Трамп приветствовал обмен, назвав его, возможно, первым шагом к миру. В то же время правительство Нидерландов выразило сожаление о том, что Украина передала России фигуранта дела о катастрофе Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха. Голландская прокуратура просит РФ выдать Цемаха.

7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля. В Москву также были доставлены 35 заключенных.

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