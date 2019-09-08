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"Шаг в правильном направлении". В НАТО прокомментировали обмен

"Шаг в правильном направлении". В НАТО прокомментировали обмен - Фото
Фото: president.gov.ua
08.09.2019, 10:07

В НАТО приветствовали возвращение украинских моряков домой вместе с режиссером Олегом Сенцовым

В НАТО приветствовали возвращение украинских моряков домой вместе с политзаключенным, режиссером Олегом Сенцовым. Об этом говорится в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску.

"Возвращение моряков, захваченных Россией, вместе с Олегом Сенцовым - это шаг в правильном направлении. НАТО продолжает призывать Россию выполнить все свои обязательства по минским соглашениям, включая освобождение всех заключенных", - отмечается в заявлении.

В НАТО подчеркнули важность объективного расследования катастрофы МН17.

Президент США Дональд Трамп приветствовал обмен, назвав его, возможно, первым шагом к миру. В то же время правительство Нидерландов выразило сожаление о том, что Украина передала России фигуранта дела о катастрофе Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха. Голландская прокуратура просит РФ выдать Цемаха.

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нато обмен мн17
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