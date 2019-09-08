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Макрон обещает активизировать усилия в нормандском формате

Макрон обещает активизировать усилия в нормандском формате - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - EPA)
08.09.2019, 08:58

Президент Франции прокомментировал обмен пленных

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что обмен пленными между Россией и Украиной является началом восстановления конструктивного диалога, который должен быть продлен. Об этом говорится в заявлении канцелярии и Twitter президента Франции.

По его словам, обмен пленными - решающий шаг в восстановлении конструктивного диалога.

Он подчеркнул, что Франция с Германией активизируют свои усилия в "нормандском формате" для дальнейшего прогресса и реализации политической части минских соглашений.

Макрон приветствовал освобождение политзаключенного Олега Сенцова и добавил, что Франция всегда была на стороне украинского режиссера.

Президент США Дональд Трамп приветствовал обмен, назвав его, возможно, первым шагом к миру. В то же время правительство Нидерландов выразило сожаление о том, что Украина передала России фигуранта дела о катастрофе Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха. Голландская прокуратура просит РФ выдать Цемаха.

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Эмманюэль Макрон. дональд трамп обмен Олег Сенцов
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