Украина взыскала первый штраф за нарушение "воздуха" в Крыму

Фото: newscrimean.ru

Впервые со времени захвата Крыма Россией в бюджет Украины поступил штраф за нарушение национального воздушного пространства над полуостровом. Об этом пишет информагентство Минобороны АрміяІnform со ссылкой на ответ Госавиаслужбы.

8 августа 2019 года воздушное судно АО Авиакомпания Euro-Asia Air из Казахстана выполнило полет в пределах запрещенной зоны над временно оккупированным полуостровом, после чего Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в области гражданской авиации (от 7 ноября).

Читайте также: Украэрорух подсчитал убытки от оккупации Крыма

В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и игнорируют выплату штрафов, казахская авиакомпания признала вину и добровольно уплатила штраф - 136 000 грн.

Читайте также: У Зеленского напомнили Путину, как легально въезжать в Крым

После оккупации АР Крым еще в марте 2014 года Украина в аэропорту "Симферополь" запретила взлет-посадку всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова, так как не могла больше отвечать за безопасность полетов. Количество нарушений с той поры перевалило 200 000.