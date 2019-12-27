Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украина взыскала первый штраф за нарушение "воздуха" в Крыму

Украина взыскала первый штраф за нарушение "воздуха" в Крыму - Фото
Фото: newscrimean.ru
27.12.2019, 06:59

Суммы штрафов за нарушение воздушного пространства над оккупированным полуостровом только гражданскими судами авиакомпаний РФ уже достигли 13 млрд грн

Впервые со времени захвата Крыма Россией в бюджет Украины поступил штраф за нарушение национального воздушного пространства над полуостровом. Об этом пишет информагентство Минобороны АрміяІnform со ссылкой на ответ Госавиаслужбы.

8 августа 2019 года воздушное судно АО Авиакомпания Euro-Asia Air из Казахстана выполнило полет в пределах запрещенной зоны над временно оккупированным полуостровом, после чего Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в области гражданской авиации (от 7 ноября).

Читайте также: Украэрорух подсчитал убытки от оккупации Крыма

В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и игнорируют выплату штрафов, казахская авиакомпания признала вину и добровольно уплатила штраф - 136 000 грн.

Читайте также: У Зеленского напомнили Путину, как легально въезжать в Крым

После оккупации АР Крым еще в марте 2014 года Украина в аэропорту "Симферополь" запретила взлет-посадку всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова, так как не могла больше отвечать за безопасность полетов. Количество нарушений с той поры перевалило 200 000.

Напишите нам
Крым симферополь штраф госавиаслужба оккупация аэропорт
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 