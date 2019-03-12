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12.03.2019, 06:54

Укрзалізниця запускает экспресс Киев-Мариуполь: на 2 часа быстрее

Укрзалізниця запускает экспресс Киев-Мариуполь: на 2 часа быстрее - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Глава компании Евгений Кравцов утверждает, что вагоны в новом поезде будут модернизированными, а первый состав отправится в путь уже 30 марта

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С 30 марта между Киевом и Мариуполем начнет курсировать новый поезд, который будет доставлять пассажиров между этими городами на два часа быстрее, чем было ранее. Об этом у себя в Facebook сообщил глава компании Евгений Кравцов.

По словам чиновника, сейчас путь между столицей и приморским городом в Донецкой области занимает более 17 часов.

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"С учетом оптимального баланса между грузовыми перевозками и пассажирскими два часа - это максимум, который мы сейчас можем сделать с имеющейся инфраструктурой", - объяснил он.

Отправление из Киева - вечером в 19:03, прибытие в Мариуполь - утром следующего дня в 09:47.

Обратно поезд будет выезжать в 16:30 с прибытием в столицу в 07:14 следующего дня.

Билеты на новый экспресс уже в продаже, заявил глава компании.

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Кравцов утверждает, что вагоны в таком составе будут модернизированными.

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Теги: укрзалізниця, железная дорога, поезд, мариуполь, экспресс, расписание
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