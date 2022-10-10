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В большинстве пострадавших регионов Украины свет появится до конца суток – Офис президента

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 17:39
В большинстве пострадавших регионов Украины свет появится до конца суток – Офис президента - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам возобновления связи и энергоснабжения, поврежденных из-за российских ракетных обстрелов 10 октября. Ему доложили, что свет в большинстве пострадавших регионов появится до конца суток.

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"[Министр энергетики] Герман Галущенко проинформировал о мерах, предпринимаемых для возобновления поставок электроэнергии, и сроках выполнения ремонтных работ. Было отмечено, что в подавляющем большинстве пострадавших регионов Украины свет появится до конца суток", – говорится в сообщении.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий отдельно сообщил, что во Львовской области восстановление энергоснабжения может длиться дольше – сутки или даже больше.

"Специалисты Львовоблэнерго работают над тем, чтобы максимально быстро возобновить питание. Но восстановление может продолжаться и более 24 часов", – предупредил он.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что в регионе без света остаются около 190 000 абонентов в Роменском, Шосткинском, Конотопском районах. Часть вышек связи тоже не работают, поэтому возможны перебои.

И Козицкий, и Живицкий, и Офис президента призывают максимально снизить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 – это поможет пройти критические нагрузки на энергосистему.

В большинстве пострадавших регионов Украины свет появится до конца суток – Офис президента

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на совещании в ОП сообщила, что принимает запросы от местных громад по организации питания важных объектов с помощью дизель-генераторов.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров доложил, что инфраструктура мобильной связи не пострадала, а наблюдавшиеся перебои связаны с отсутствием энергоснабжения.

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Андрій Водяний
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Владимир Зеленский война энергетика ракетный удар электроэнергия Герман Галущенко
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