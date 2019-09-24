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В Киеве впервые покажут экспортный вариант 3D-радара ПВО: фото

В Киеве впервые покажут экспортный вариант 3D-радара ПВО: фото - Фото
Иллюстрация: пресс-служба Укроборонпрома
24.09.2019, 10:33

Помимо новой украинской РЛС 90К6Е, на выставке в столице Укроборонпром покажет более 120 образцов военной техники отечественного производства

На предстоящей выставке "Зброя і безпека 2019" в Киеве впервые будет показан украинский мобильный 3D-радар, который способен обнаруживать точное положение целей на расстоянии до 500 км и одновременно сопровождать более 300 объектов в воздухе на всех эшелонах до 40 км. Об этом сообщили в Укроборонпроме.

Радиолокатор кругового обзора с 30-киловаттным транзисторным передатчиком, разработанный запорожским предприятием Искра, призван определять и передавать точные целеуказания противовоздушной обороне.

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Оснащен системой распознавания государственной принадлежности.

Время разворачивания радиолокатора в рабочее - 15-20 минут. Его (это экспортный вариант РЛС 79К6 Пеликан) можно транспортировать на самолете Herculs С130.

Радар может делать 12 оборотов в минуту, что позволяет ему выдавать обновленные данные каждые пять секунд. Большая зона обзора позволяет выявлять тактические и оперативно-тактические ракеты благодаря 16 лучам в вертикальной плоскости.

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Для обслуживания радиолокатора нужно три оператора. Станция может работать круглосуточно благодаря собственным генераторам.

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армия рлс 90К6Е радиолокатор
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