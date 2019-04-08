В Украине успешно испытали свой контрбатарейный радар: видео

Военные успешно испытали "в поле" работу новейшего отечественного радара для оперативного разведывания позиций артиллерии противника. Комплекс 1Л220УК разработан запорожским научно-производственным комплексом Искра из состава Укроборонпрома, пишет пресс-служба концерна.

Благодаря радиолокационной станции микроволнового диапазона радар "видит" снаряды, а цифровая система "строит" их траектории, что позволяет определить на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет.

Реклама

Инженеры заверяют, что мощность цифровой фазированной активной решетки 1Л220УК дает возможность разместить радар в нескольких десятках километров от позиций противника и наблюдать за полем боя в секторе до 180 градусов.

Использование таких радаров - крайне важный элемент ведения современной войны того типа, который ведется в Донбассе. Контрбатарейные радары позволяют в разы повысить эффективность ведения боевых действий и за минимальное время уничтожить артиллерию противника.

В сообщении подчеркивается, что КП НПК Искра после успешного завершения госиспытаний будет готово серийно производить 1Л220УК для ВСУ.