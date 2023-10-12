В Минэнерго рассказали о вероятности блекаутов зимой: возможны, но кратковременные

Украина подготовилась к возможным блекаутам зимой из-за последствий российских атак на энергетику, однако они будут носить "кратковременный характер". Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в ходе национального телемарафона.

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На вопрос о том, не исключают ли у Минэнерго возможности новых блекаутов, он сказал следующее: "Да, безусловно. Если, скажем, будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме, [то] возможны блекауты. Но мы все готовим для того, чтобы они имели, ну они и будут иметь кратковременный характер".

Галущенко подчеркнул, что у Минэнерго не питают иллюзий, что враг будет атаковать энергосистему, и что "зима будет тяжелой".

"Тяжелой не с точки зрения энергетики, потому что система готова к прохождению зимы, не с точки зрения генерации или передачи электроэнергии. Мы готовимся к атакам", – заявил министр.

Глава Минэнерго добавил, что прогнозировать уровень, масштаб и влияние атак на работу энергосистемы будет "достаточно сложно".

10 октября 2022 года российские оккупанты начали нанести удары по энергетической системе Украины. Однако полноценный блекаут произошел после очередного ракетного обстрела энергосистемы 23 ноября, который длился менее суток.

12 сентября 2023 года Шмыгаль сообщил, что Украина и государства-союзники направили на восстановление и защиту энергетики $2,3 млрд.

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