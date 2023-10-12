В Минэнерго рассказали о вероятности блекаутов зимой: возможны, но кратковременные
Украина подготовилась к возможным блекаутам зимой из-за последствий российских атак на энергетику, однако они будут носить "кратковременный характер". Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в ходе национального телемарафона.
На вопрос о том, не исключают ли у Минэнерго возможности новых блекаутов, он сказал следующее: "Да, безусловно. Если, скажем, будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме, [то] возможны блекауты. Но мы все готовим для того, чтобы они имели, ну они и будут иметь кратковременный характер".
Галущенко подчеркнул, что у Минэнерго не питают иллюзий, что враг будет атаковать энергосистему, и что "зима будет тяжелой".
"Тяжелой не с точки зрения энергетики, потому что система готова к прохождению зимы, не с точки зрения генерации или передачи электроэнергии. Мы готовимся к атакам", – заявил министр.
Глава Минэнерго добавил, что прогнозировать уровень, масштаб и влияние атак на работу энергосистемы будет "достаточно сложно".
- 10 октября 2022 года российские оккупанты начали нанести удары по энергетической системе Украины. Однако полноценный блекаут произошел после очередного ракетного обстрела энергосистемы 23 ноября, который длился менее суток.
- 12 сентября 2023 года Шмыгаль сообщил, что Украина и государства-союзники направили на восстановление и защиту энергетики $2,3 млрд.
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