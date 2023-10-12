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В Міненерго розповіли про ймовірність блекаутів узимку: можливі, але короткострокові

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12.10.2023, 18:36
В Міненерго розповіли про ймовірність блекаутів узимку: можливі, але короткострокові - Фото
Герман Галущенко (фото – Міненерго)

Україна підготувалася до можливих блекаутів узимку через наслідки російських атак на енергетику, однак вони будуть мати "короткочасний характер". Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час національного телемарафону.

На запитання про те, чи не виключають у Міненерго можливості нових блекаутів, він відповів: "Так, безумовно. Якщо, скажімо, будуть масовані удари, які дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі, [то] можливі блекаути. Але ми все готуємо для того, щоби вони мали, ну вони й будуть мати короткочасний характер".

Галущенко підкреслив, що в Міненерго не мають ілюзій, що ворог буде атакувати енергосистему, і що "зима буде важкою". 

"Важкою не з точки зору енергетики, тому що система готова до проходження зими, не з точки зору генерації чи передання електроенергії. Ми готуємося до атак", – заявив міністр.

Очільник Міненерго додав, що прогнозувати рівень, масштаб і вплив атак на роботу енергосистеми буде "досить складно".

  • 10 жовтня 2022 року російські окупанти розпочали завдати ударів по енергетичній системі України. Однак повноцінний блекаут стався після чергового ракетного обстрілу енергосистеми 23 листопада, який тривав менш як добу.
  • 12 вересня 2023 року Шмигаль повідомив, що Україна та держави-союзники спрямували на відновлення й захист енергетики $2,3 млрд.

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