В Минфине отчитались о повышении зарплат медикам

Средняя зарплата врачей в первом полугодии выросла в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом до 21 000 грн в месяц, зарплата среднего медицинского персонала увеличена на 34% до около 15 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Самая высокая средняя заработная плата – в учреждениях экстренной медицинской помощи: врачи – 27 000 грн, средний медицинский персонал – 20 000 грн.

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В июле Украина получила грант $1,7 млрд от правительства США через механизм Целевого фонда Всемирного банка, который направлен на покрытие расходов общего фонда госбюджета для оплаты медицинских услуг по программе медицинских гарантий, напомнили в Минфине.

"Медицина остается одним из основных приоритетов государственной политики, особенно в условиях военного положения. Делаем все возможное, чтобы медицинские учреждения в условиях войны финансировались бесперебойно", – прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермолычев.

В июне Всеминый банк согласился финансировать зарплаты госслужащим и учителям в Украине до конца года.

10 июня Минздрав заявил, что не считает врачей, работающих на оккупированных территориях, коллаборантами.

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Роман Бриль

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