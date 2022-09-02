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В Минфине отчитались о повышении зарплат медикам

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 17:24
В Минфине отчитались о повышении зарплат медикам - Фото
Фото: depositphotos.com

Средняя зарплата врачей в первом полугодии выросла в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом до 21 000 грн в месяц, зарплата среднего медицинского персонала увеличена на 34% до около 15 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.  

Самая высокая средняя заработная плата – в учреждениях экстренной медицинской помощи: врачи – 27 000 грн, средний медицинский персонал – 20 000 грн. 

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В июле Украина получила грант $1,7 млрд от правительства США через механизм Целевого фонда Всемирного банка, который направлен на покрытие расходов общего фонда госбюджета для оплаты медицинских услуг по программе медицинских гарантий, напомнили в Минфине. 

"Медицина остается одним из основных приоритетов государственной политики, особенно в условиях военного положения. Делаем все возможное, чтобы медицинские учреждения в условиях войны финансировались бесперебойно", – прокомментировал  заместитель министра финансов Роман Ермолычев. 

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Роман Бриль
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зарплата Минфин медики врачи
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