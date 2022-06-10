Минздрав не считает врачей, работающих на оккупированных территориях, коллаборантами

Врачей, работающих на временно оккупированных территориях и обеспечивающих работу больниц, не сочтут коллаборантами. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Украинской правде.

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Министр объяснил, что получение лекарств или бензина от оккупантов — это не сотрудничество, а обеспечение жизнедеятельности больницы, которая должна спасать украинцев.

"Если оккупанты говорят: "Мы вам платим зарплату, а вы находитесь на территории заведения", я, как министр здравоохранения, буду отстаивать, что это не сотрудничество с оккупантами. Потому что у медиков нет другого выхода", – сказал Ляшко.

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Он также сообщил, что Украина продолжает выплачивать заработную плату медицинским работникам, находящимся в оккупации. Однако получение зарплаты от оккупантов Ляшко также не считает преступлением, потому что на этих территориях может не быть доступа к банкоматам или проблемы с работой украинских карт.

Главное, по убеждению министра, "не признавать оккупанта хозяином". Как подчеркнул Ляшко, коллаборантами считаются медики, которые проявляют инициативу для назначения на руководящую должность или сотрудничают с оккупационными властями по политическим мотивам.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что никто не осуждает украинцев, работающих под временной оккупацией.

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Мария Макуха

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