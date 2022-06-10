UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минздрав не считает врачей, работающих на оккупированных территориях, коллаборантами

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 12:05
Минздрав не считает врачей, работающих на оккупированных территориях, коллаборантами - Фото
Виктор Ляшко (Фото - ЕРА)

Врачей, работающих на временно оккупированных территориях и обеспечивающих работу больниц, не сочтут коллаборантами. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Украинской правде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр объяснил, что получение лекарств или бензина от оккупантов — это не сотрудничество, а обеспечение жизнедеятельности больницы, которая должна спасать украинцев.

"Если оккупанты говорят: "Мы вам платим зарплату, а вы находитесь на территории заведения", я, как министр здравоохранения, буду отстаивать, что это не сотрудничество с оккупантами. Потому что у медиков нет другого выхода", – сказал Ляшко.

Читайте также: Херсон. Коллаборанты планируют бежать в Крым, работать официантами и вышибалами: перехват

Он также сообщил, что Украина продолжает выплачивать заработную плату медицинским работникам, находящимся в оккупации. Однако получение зарплаты от оккупантов Ляшко также не считает преступлением, потому что на этих территориях может не быть доступа к банкоматам или проблемы с работой украинских карт.

Главное, по убеждению министра, "не признавать оккупанта хозяином". Как подчеркнул Ляшко, коллаборантами считаются медики, которые проявляют инициативу для назначения на руководящую должность или сотрудничают с оккупационными властями по политическим мотивам.

  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что никто не осуждает украинцев, работающих под временной оккупацией.

Читайте также: Коллаборант Балицкий похвастался в эфире Соловьева, что отправляет украинское зерно в Крым

Мария Макуха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко война украинские врачи коллаборанты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 