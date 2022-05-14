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Херсон. Коллаборанты планируют бежать в Крым, работать официантами и вышибалами: перехват видео

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 11:32
Видео - СБУ
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Коллаборанты, которым российские оккупанты дали "должности" в оккупационных администрациях в Херсонской области, думают над побегом во временно оккупированный Крым, чтобы работать там официантами, барменами или вышибалами. Об этом говорится в перехвате разговора двух коллаборантов, передает пресс-служба СБУ.

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Один из коллаборантов рассказывает, что в регионе – гуманитарный кризис.

"Вопросы с топливом не решаются – ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж*па. Сплошная ж*па", – говорит он.

Он также рассказывает, что люди умирают без медикаментов, а жители "начинают потихоньку русских ненавидеть".

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Его собеседница рассказывает, что седьмой день нет гуманитарных грузов. Коллаборант жалуется, что не получает зарплату, и прогнозирует – "в июне будет ж*па".

"Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом или вышибалой, как раньше был", – добавил он.

В СБУ напомнили коллаборантам, что Крым и Херсонская область – это Украина, а они будут отвечать за госизмену и сотрудничество с оккупантами.

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Марк Сировой
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Крым сбу Херсон Херсонская область коллаборанты
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