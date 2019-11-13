В Польше подсчитали количество работающих украинских мигрантов

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В Польше работают более 1 млн мигрантов, в их числе около 900 000 украинцев. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Департамента экономического анализа Национального банка Польши Яцек Котловский.

"Напряжение на рынке труда в значительной степени смягчается благодаря наплыву иммигрантов <...> Сейчас это около 900 000 украинских иммигрантов. Кроме того, это также иммигранты из других стран, в частности из Беларуси", - заявил Котловский.

Нацбанку Польши удалось подсчитать количество трудовых мигрантов на основании выданных рабочих виз, карт поляка, разрешений на временное или постоянное проживание в Польше, справок работодателей о трудоустройстве иностранцев, а также количества официально застрахованных иностранцев.

С учетом временного характера работы трудовых мигрантов из Украины и Беларуси в Нацбанке Польши посчитали, что рядовой работник из Украины или Беларуси работает в Польше около семи месяцев.