В проекте десятого пакета санкций нет ни Росатома, ни алмазов – польский дипломат

В проекте десятого пакета санкций, который в эти выходные представила Европейская комиссия на рассмотрение стран Евросоюза, нет ни Росатома, ни российских алмазов, рассказал посол Польши в Европейском Союзе Анджей Садось изданию RMF FM.

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Польша разочарована этим проектом, сказал Садось. "Это ниже наших ожиданий", – объяснил дипломат.

Также проект не предусматривает санкций за принудительное усыновление украинских детей.

Остались неучтенными предложения Польши исключить Газпром из системы сокращения выбросов в добывающей отрасли (UER), которая предусматривает торговлю сертификатами на выбросы при добыче углеводородов. Сейчас санкции не запрещают продавать квоты предприятиям с российским капиталом, Польша требовала ввести такое ограничение.

В то же время Евросоюз предложил новые санкции против четырех российских банков, запрет на импорт каучука, дополнительные ограничения на экспорт электронных компонентов, которые могут использоваться в производстве оружия.

Десятый пакет санкций готовится на годовщину российского вторжения в Украину.

Девятый пакет санкций против России ЕС ввел в середине декабря 2022 года.

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Андрій Водяний

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