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01.01.2019, 10:00

В Украине выросла минимальная зарплата

В Украине выросла минимальная зарплата - Фото
Гривня (фото - пресс-служба НБУ) Фото: пресс-служба НБУ

Прожиточный минимум на одного человека в месяц в 2019 году с 1 января составит 1853 грн

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С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине выросла до 4173 грн в месяц, или до 25,13 гривень в почасовом размере. Соответствующие цифры содержатся в государственном бюджете на 2019 год - в законе N2629-VIII.

"Установить в 2019 году минимальную заработную плату: в месячном размере с 1 января - 4173 гривни, в почасовом размере с 1 января - 25,13 гривни", - сказано в законе о госбюджете на 2019 год.

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Прожиточный минимум на одного человека в месяц в 2019 году с 1 января составит 1853 грн, с 1 июля - 1936 грн, с 1 декабря - 2027 грн.

В 2018 году минимальная зарплата составляла 3723 грн, в почасовом размере - 22,41 грн. Таким образом, сумма увеличилась на 450 гривень (около 12%).

29 декабря министр обороны Степан Полторак заявил, что с 1 января 2019 года денежное обеспечение военнослужащих ВСУ будет увеличено. По его словам минимальное денежное обеспечение военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции объединенных сил, составит более 20 000 гривен. 

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Теги: зарплата, прожиточный минимум, минимальная зарплата
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