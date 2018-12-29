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29.12.2018, 18:57

Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным ВСУ

Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным ВСУ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Минимальное денежное обеспечение военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции объединенных сил, составит более 20 тыс грн

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Министр обороны Степан Полторак заявил, что с 1 января 2019 года денежное обеспечение военнослужащих ВСУ будет увеличено. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вчера подписал приказ, согласно которому, с 1 января 2019 повышается денежное довольствие военнослужащих ВС Украины", - написал Полторак.

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Согласно приказу, командир бригады, который ранее получал 17-18 тыс грн, теперь будет получать почти 26 тыс.

"Минимальное денежное обеспечение военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции объединенных сил, составит более 20 000 гривен. Командир батальона вместо 14 будет получать 19-23 тысяч, командир роты - 16 000 гривен, а не 12... Военнослужащие военной службы по контракту будут получать более 10 тыс грн", - сообщил глава министерства.

 В 2019 году Генеральный штаб Вооруженных сил планирует существенные изменения в обучении военных и рост зарплат.

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Теги: ВСУ, зарплата, степан полторак, повышение
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