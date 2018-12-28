Муженко: В 2019-ом в ВСУ будут по-другому учить и платить

Виктор Муженко Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В 2019 году Генеральный штаб Вооруженных сил планирует существенные изменения в обучении военных и рост зарплат. Об этом заявил начальник Генштаба генерал Виктор Муженко, передает Радио Свобода.

По его словам, речь идет об улучшении индивидуальной подготовки каждого военнослужащего, что поможет избегать потерь при выполнении заданий.

Реклама

Муженко рассказал, что в армии уже есть около десятка обучающих центров с серьезной учебно-материальной базой, на которых применяют передовые технологии и современные тренажеры. Планируется продолжать их усовершенствовать - средства для этого выделены.

Начальник Генштаба считает, что в следующем году зарплата военных превысит сумму в 10 тысяч гривень в базовом варианте. Кроме того, по словам Муженко, она существенно возрастет по категориям - ожидается, что это увеличит количество желающих служить по контракту и позволит повысить уровень укомплектованности подразделений.

Читайте также: Генштаб: В случае агрессии готовы оперативно развернуть войска