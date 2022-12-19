Венчурных инвесторов из РФ заподозрили в передаче Кремлю передовых технологий из США – WP

Западные исследования заинтересовались группой предпринимателей российского происхождения, которые инвестируют в высокотехнологичные стартапы в США. Спецслужбы проверяют, не помогают ли они России тайно получить доступ к ведущим технологиям в области квантовых вычислений и искусственному интеллекту, пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

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Бизнесмены, которые попали под подозрение, были связаны с инновационным центром "Сколково", Российской венчурной компанией и Российским квантовым центром.

Особый интерес у следователей вызывает Виктор Вексельберг, использовавший калифорнийскую венчурную компанию Maxfield Capital для инвестирования в технологические компании. Параллельно с 2010 года он является президентом российского инвестиционного фонда "Сколково".

Другой россиянин – Серж Белл, он же Сергей Белоусов, уехавший из России в Сингапур в 1994 году. Он был одним из основателей Российского квантового центра, за что его очень хвалили в Кремле.

"Команды Acronis [компании Белоусова] даже частно делают для страны очень много. Роль, например, Сергея Белоусова, лидера команды Acronis, в запуске в России сейчас большой государственной системы квантового компьютера не очень публична, но ее невозможно переоценить", – говорил в 2019 году Дмитрий Песков, спикер российского диктатора Владимира Путина.

Компания Acronis работала с правительством США, в том числе по контракту о резервном копировании данных Пентагона.

В трех компаниях Белоусова работала бывшая пресс-секретарь провластного российского движения "Наши" Мария Дрокова (Бухер). После этого она создала собственный венчурный фонд Day One Ventures, в который инвестировал Белоусов и который связан с Российским квантовым центром.

Еще одним россиянином, о котором пишет Washington Post, является инвестор Александр Галицкий, управляющий партнер фонда Almaz Capital Partners, активно сотрудничавший с американскими компаниями Cisco Systems и Andreessen Horowitz. Как и Вексельберг, он связан с центром "Сколково".

Источники газеты говорят, что заявления бизнесменов о разрыве или сокращении связей с Россией не принимаются следователями на веру.

Британская разведка в сентябре заявила, что в России ускоряется "отток мозгов". В перспективе это нанесет удар по ее экономике.

Андрій Водяний

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