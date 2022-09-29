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В России ускоряется "утечка мозгов", это ударит по экономике – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 08:54
В России ускоряется
Очередь на границе между Россией и Грузией (фото - Maxar Technologies, Twitter)

Из-за мобилизации в России ускорилась "утечка мозгов", что еще сильнее ударит по экономике РФ. Об этом сообщает разведка Великобритании.

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За семь дней после объявления мобилизации произошел значительный отток россиян, которые пытаются от нее уклониться, говорят британцы.

Хотя точное количество выехавших неизвестно, вероятно, оно уже превышает число всех войск, которые вторгались в Украину в феврале 2022 года, предполагают разведчики.

При этом среди тех, кто уезжает, преобладают более обеспеченные и образованные люди, отмечают британцы. Ускорение "утечки мозгов" и мобилизация на войну рабочей силы, вероятно, окажут еще более значительное влияние на российскую экономику.

Читайте также: Пентагон: РФ объявляла мобилизацию лишь дважды в истории. Это многое говорит об украинцах

Марко Сировой
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утечка мозгов война экономика мобилизация армия рф войска россии разведка великобритании
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