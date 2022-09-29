В России ускоряется "утечка мозгов", это ударит по экономике – разведка Британии
Из-за мобилизации в России ускорилась "утечка мозгов", что еще сильнее ударит по экономике РФ. Об этом сообщает разведка Великобритании.
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За семь дней после объявления мобилизации произошел значительный отток россиян, которые пытаются от нее уклониться, говорят британцы.
Хотя точное количество выехавших неизвестно, вероятно, оно уже превышает число всех войск, которые вторгались в Украину в феврале 2022 года, предполагают разведчики.
При этом среди тех, кто уезжает, преобладают более обеспеченные и образованные люди, отмечают британцы. Ускорение "утечки мозгов" и мобилизация на войну рабочей силы, вероятно, окажут еще более значительное влияние на российскую экономику.
- Утром 21 сентября российский диктатор Путин объявил о частичной мобилизации в России. Публично РФ заявляет о планах мобилизовать 300 000 человек, но СМИ сообщали, что на самом деле отправить на войну могут более 1 млн.
- После объявления мобилизации в России уже стреляли в военкома, протестуют в Дагестане и выстраиваются в очереди на выезд из страны.
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