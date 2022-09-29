В России ускоряется "утечка мозгов", это ударит по экономике – разведка Британии

Из-за мобилизации в России ускорилась "утечка мозгов", что еще сильнее ударит по экономике РФ. Об этом сообщает разведка Великобритании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За семь дней после объявления мобилизации произошел значительный отток россиян, которые пытаются от нее уклониться, говорят британцы.

Хотя точное количество выехавших неизвестно, вероятно, оно уже превышает число всех войск, которые вторгались в Украину в феврале 2022 года, предполагают разведчики.

При этом среди тех, кто уезжает, преобладают более обеспеченные и образованные люди, отмечают британцы. Ускорение "утечки мозгов" и мобилизация на войну рабочей силы, вероятно, окажут еще более значительное влияние на российскую экономику.

Читайте также: Пентагон: РФ объявляла мобилизацию лишь дважды в истории. Это многое говорит об украинцах

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.