UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пентагон: РФ объявляла мобилизацию лишь дважды в истории. Это многое говорит об украинцах

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 07:16
Пентагон: РФ объявляла мобилизацию лишь дважды в истории. Это многое говорит об украинцах - Фото
Пентагон (Фото: pixabay.com)

За всю историю Россия лишь дважды объявляла мобилизацию – это указывает на проблемы, которые ей создали украинцы. Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Пентагона, передает пресс-служба оборонного ведомства США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Российское общество не отреагировало положительно на заявления Кремля о планах мобилизовать 300 000 человек, отмечают в Пентагоне. Это не первый раз в истории РФ, когда она из-за проблем с достижением целей пытается набрать бойцов среди гражданских.

"До этого они дважды проводили мобилизацию – в 1914 и 1941 годах. Если вы подумаете о последствиях, в которых они сейчас находятся, и сравните их с Первой и Второй мировой войной, то это многое говорит о том, что украинцы смогли сделать с российской армией", – сказал американский чиновник.

Читайте также: "Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину

Россия может столкнуться с многими проблемами при мобилизации такого количества гражданских, добавил он. Например, многие инструктора находятся на войне, а в Интернете появляются сообщения, что мобилизованных перебрасывают в Украину всего лишь после одного дня подготовки.

"Я просто думаю об уровне подготовки, которую мы проводим в наших вооруженных силах, и понимаю, что это ... довольно неадекватно", – подытожил чиновник Пентагона.

Читайте также: "Они все там погибнут" — российские наемники о мобилизации россиян на войну с Украиной

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон ВСУ война владимир путин мобилизация армия рф войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 