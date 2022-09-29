Пентагон: РФ объявляла мобилизацию лишь дважды в истории. Это многое говорит об украинцах

За всю историю Россия лишь дважды объявляла мобилизацию – это указывает на проблемы, которые ей создали украинцы. Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Пентагона, передает пресс-служба оборонного ведомства США.

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Российское общество не отреагировало положительно на заявления Кремля о планах мобилизовать 300 000 человек, отмечают в Пентагоне. Это не первый раз в истории РФ, когда она из-за проблем с достижением целей пытается набрать бойцов среди гражданских.

"До этого они дважды проводили мобилизацию – в 1914 и 1941 годах. Если вы подумаете о последствиях, в которых они сейчас находятся, и сравните их с Первой и Второй мировой войной, то это многое говорит о том, что украинцы смогли сделать с российской армией", – сказал американский чиновник.

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Россия может столкнуться с многими проблемами при мобилизации такого количества гражданских, добавил он. Например, многие инструктора находятся на войне, а в Интернете появляются сообщения, что мобилизованных перебрасывают в Украину всего лишь после одного дня подготовки.

"Я просто думаю об уровне подготовки, которую мы проводим в наших вооруженных силах, и понимаю, что это ... довольно неадекватно", – подытожил чиновник Пентагона.

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Марко Сировой

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