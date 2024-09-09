Владельцем Lifecell и Датагруп-Volia стал французский миллиардер
Компания Ксавье Ниэля, основателя ведущей телекоммуникационной группы Европы iliad, объявила о приобретении компании Датагруп-Volia и мобильного оператора Lifecell. Об этом говорится в пресс-релизе инвестиционной компании Horizon Capital.
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В понедельник, 9 сентября, инвестиционная компания NJJ Holding французского миллиардера Ниэля объявила о приобретении лидера среди провайдеров фиксированной связи и платного телевидения в Украине Датагруп-Volia и третьего по величине оператора мобильной связи в стране Lifecell.
"Соглашение было завершено после выполнения всех предварительных условий, включая получение необходимых регуляторных разрешений", – говорится в сообщении.
NJJ и Horizon Capital объединят Датагруп-Volia и Lifecell для создания конвергентной телекоммуникационной платформы, направленной на расширение, рост и инвестиции.
Следующим этапом для объединенной платформы является подписание документов и предоставление совместного финансового пакета в размере $435 млн, который обеспечивают Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.
Возглавит новый холдинг руководитель Датагруп-Volia Михаил Шелемба. Объединенная компания будет предоставлять услуги мобильной связи более 10 млн украинцев, а ее фиксированная сеть будет охватывать более 4 млн домохозяйств. Слияние Датагруп-Volia и Lifecell также позволит потребителям воспользоваться предложением тройного пакета услуг, включающим мобильную, фиксированную связь и платное телевидение.
- Turkcell объявил о продаже своего украинского бизнеса, в частности Lifecell, в конце 2023 года. Договор с NJJ Capital был подписан 29 декабря.
- 8 апреля 2024 года стало известно о планах Ниэля объединить Датагруп-Volia и Lifecell в одну компанию.
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