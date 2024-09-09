Владельцем Lifecell и Датагруп-Volia стал французский миллиардер

Ксавье Ниэль (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Компания Ксавье Ниэля, основателя ведущей телекоммуникационной группы Европы iliad, объявила о приобретении компании Датагруп-Volia и мобильного оператора Lifecell. Об этом говорится в пресс-релизе инвестиционной компании Horizon Capital.

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В понедельник, 9 сентября, инвестиционная компания NJJ Holding французского миллиардера Ниэля объявила о приобретении лидера среди провайдеров фиксированной связи и платного телевидения в Украине Датагруп-Volia и третьего по величине оператора мобильной связи в стране Lifecell.

"Соглашение было завершено после выполнения всех предварительных условий, включая получение необходимых регуляторных разрешений", – говорится в сообщении.

NJJ и Horizon Capital объединят Датагруп-Volia и Lifecell для создания конвергентной телекоммуникационной платформы, направленной на расширение, рост и инвестиции.

Следующим этапом для объединенной платформы является подписание документов и предоставление совместного финансового пакета в размере $435 млн, который обеспечивают Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.

Возглавит новый холдинг руководитель Датагруп-Volia Михаил Шелемба. Объединенная компания будет предоставлять услуги мобильной связи более 10 млн украинцев, а ее фиксированная сеть будет охватывать более 4 млн домохозяйств. Слияние Датагруп-Volia и Lifecell также позволит потребителям воспользоваться предложением тройного пакета услуг, включающим мобильную, фиксированную связь и платное телевидение.

СПРАВКА NJJ Holding – это частная инвестиционная компания Ксавье Ниэля. Он является владельцем оператора связи Iliad, основанного в 2002 году, работающего во Франции, Италии и Польше. В целом Ниэль имеет инвестиции в сфере телекоммуникаций более чем в 20 странах мира, предоставляя мобильные услуги для более чем сотни миллионов абонентов. – это частная инвестиционная компания Ксавье Ниэля. Он является владельцем оператора связи Iliad, основанного в 2002 году, работающего во Франции, Италии и Польше. В целом Ниэль имеет инвестиции в сфере телекоммуникаций более чем в 20 странах мира, предоставляя мобильные услуги для более чем сотни миллионов абонентов.

Turkcell объявил о продаже своего украинского бизнеса, в частности Lifecell, в конце 2023 года. Договор с NJJ Capital был подписан 29 декабря.

8 апреля 2024 года стало известно о планах Ниэля объединить Датагруп-Volia и Lifecell в одну компанию.

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