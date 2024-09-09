Власником Lifecell й Датагруп-Volia став французький мільярдер
Компанія Ксав'є Ніеля, засновника провідної телекомунікаційної групи Європи iliad, оголосила про придбання компанії Датагруп-Volia та мобільного оператора Lifecell. Про це йдеться у пресрелізі інвестиційної компанії Horizon Capital.
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У понеділок, 9 вересня, інвестиційна компанія NJJ Holding французького мільярдера Ніеля оголосила про придбання лідера серед провайдерів фіксованого зв’язку та платного телебачення в Україні Датагруп-Volia та третього за величиною оператора мобільного зв’язку в країні Lifecell.
"Угода була завершена після виконання всіх попередніх умов, включно з отриманням необхідних регуляторних дозволів", – йдеться у повідомленні.
NJJ та Horizon Capital об’єднають Датагруп-Volia та Lifecell для створення конвергентної телекомунікаційної платформи, спрямованої на розширення, зростання та інвестиції.
Наступним етапом для об’єднаної платформи є підписання документів і надання спільного фінансового пакета в розмірі $435 млн, який забезпечують Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація.
Очолить новий холдинг керівник Датагруп-Volia Михайло Шелемба. Об’єднана компанія надаватиме послуги мобільного зв’язку понад 10 млн українців, а її фіксована мережа охоплюватиме понад 4 млн домогосподарств. Злиття Датагруп-Volia та Lifecell також дозволить споживачам скористатися пропозицією потрійного пакета послуг, що включатиме мобільний, фіксований зв’язок та платне телебачення.
- Turkcell оголосив про продаж свого українського бізнесу, зокрема Lifecell, наприкінці 2023 року. Договір із NJJ Capital було підписано 29 грудня.
- 8 квітня 2024 року стало відомо про плани Ніеля об'єднати Датагруп-Volia та Lifecell в одну компанію.
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