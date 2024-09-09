Власником Lifecell й Датагруп-Volia став французький мільярдер

Ксав’є Ніель (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Компанія Ксав'є Ніеля, засновника провідної телекомунікаційної групи Європи iliad, оголосила про придбання компанії Датагруп-Volia та мобільного оператора Lifecell. Про це йдеться у пресрелізі інвестиційної компанії Horizon Capital.

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У понеділок, 9 вересня, інвестиційна компанія NJJ Holding французького мільярдера Ніеля оголосила про придбання лідера серед провайдерів фіксованого зв’язку та платного телебачення в Україні Датагруп-Volia та третього за величиною оператора мобільного зв’язку в країні Lifecell.

"Угода була завершена після виконання всіх попередніх умов, включно з отриманням необхідних регуляторних дозволів", – йдеться у повідомленні.

NJJ та Horizon Capital об’єднають Датагруп-Volia та Lifecell для створення конвергентної телекомунікаційної платформи, спрямованої на розширення, зростання та інвестиції.

Наступним етапом для об’єднаної платформи є підписання документів і надання спільного фінансового пакета в розмірі $435 млн, який забезпечують Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація.

Очолить новий холдинг керівник Датагруп-Volia Михайло Шелемба. Об’єднана компанія надаватиме послуги мобільного зв’язку понад 10 млн українців, а її фіксована мережа охоплюватиме понад 4 млн домогосподарств. Злиття Датагруп-Volia та Lifecell також дозволить споживачам скористатися пропозицією потрійного пакета послуг, що включатиме мобільний, фіксований зв’язок та платне телебачення.

ДОВІДКА NJJ Holding – це приватна інвестиційна компанія Ксав’є Ніеля. Він є власником оператора зв'язку Iliad, заснованого у 2002 році, який працює у Франції, Італії та Польщі. У цілому Ніель має інвестиції у сфері телекомунікацій у понад 20 країнах світу, надаючи мобільні послуги для понад сотні мільйонів абонентів. – це приватна інвестиційна компанія Ксав’є Ніеля. Він є власником оператора зв'язку Iliad, заснованого у 2002 році, який працює у Франції, Італії та Польщі. У цілому Ніель має інвестиції у сфері телекомунікацій у понад 20 країнах світу, надаючи мобільні послуги для понад сотні мільйонів абонентів.

Turkcell оголосив про продаж свого українського бізнесу, зокрема Lifecell, наприкінці 2023 року. Договір із NJJ Capital було підписано 29 грудня.

8 квітня 2024 року стало відомо про плани Ніеля об'єднати Датагруп-Volia та Lifecell в одну компанію.

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