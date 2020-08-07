ПриватБанк | Власти США обвинили Коломойского в отмывании миллиардов долларов
Минюст США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у ПриватБанка средства
6 августа Министерство юстиции США обвинило олигарха Игоря Коломойского, "которого считали союзником нынешнего президента Украины, в краже миллиардов долларов в банке, которыми он когда-то владел, и в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире". Открыто соответствующее дело.
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Власти США подали два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды. Они уверены, что коммерческую недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым приобрели с использованием украденных в ПриватБанке средств, и она подлежит конфискации.
Как уточняет The Washigton Post, они "украли у ПриватБанка так много, что НБУ вынужден был предоставить этому учреждению финансовую помощь в размере $5,5 млрд, чтобы предотвратить экономический кризис в стране". "Оба получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно в 2008-2016 годах", пишет Минюст США.
Ведомство отмечает: в жалобах утверждается, что часть преступных доходов отмывали с помощью множества банковских счетов подставных компаний, в первую очередь в кипрском отделении ПриватБанка, и лишь затем перевели средства в США.
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Адвокат Коломойского Майкл Салливан пишет в электронном письме WP, что тот "категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Минюстом США" - они не являются уголовными обвинениями, но аналогичны обвинениям в иске, поданном банком в суд штата Делавэр.
Адвокат Боголюбова не ответил на запрос о комментарии.
- Весной 2019-го The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Коломойского: его подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе в отмывании денег.
- В начале 2020-го стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США.
- По информации издания BuzzFeed, олигарха подозревают в отмывании сотен миллионов долларов при покупке отеля в Кливленде на 484 номера с видом на озеро и 21-этажное здание.
- По этому делу 4 августа ФБР обыскало офис Optima Management Group в центре Кливленда, а также офисе компании в здании Юго-восточного финансового центра в Майами.
- В судебных документах Миниюста США говорится, что деловые партнеры Коломойского и Боголюбова из Майами - Мордехай Корф и Уриэль Лейбер - "помогали приобретать и управлять холдингами олигархов в США, часто носящими некую версию названия Optima".
- В какой-то момент Optima Ventures была крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде, "использовав украденные средства" для покупки крупных офисных зданий в центре города и гостиницы, утверждают власти США. За последние несколько лет она продала большую часть недвижимости.
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