Минюст США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у ПриватБанка средства

6 августа Министерство юстиции США обвинило олигарха Игоря Коломойского, "которого считали союзником нынешнего президента Украины, в краже миллиардов долларов в банке, которыми он когда-то владел, и в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире". Открыто соответствующее дело.

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Власти США подали два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды. Они уверены, что коммерческую недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым приобрели с использованием украденных в ПриватБанке средств, и она подлежит конфискации.

Как уточняет The Washigton Post, они "украли у ПриватБанка так много, что НБУ вынужден был предоставить этому учреждению финансовую помощь в размере $5,5 млрд, чтобы предотвратить экономический кризис в стране". "Оба получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно в 2008-2016 годах", пишет Минюст США.

Ведомство отмечает: в жалобах утверждается, что часть преступных доходов отмывали с помощью множества банковских счетов подставных компаний, в первую очередь в кипрском отделении ПриватБанка, и лишь затем перевели средства в США.

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Адвокат Коломойского Майкл Салливан пишет в электронном письме WP, что тот "категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Минюстом США" - они не являются уголовными обвинениями, но аналогичны обвинениям в иске, поданном банком в суд штата Делавэр.

Адвокат Боголюбова не ответил на запрос о комментарии.

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Евгений Пилипенко

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