Впервые в истории все 15 энергоблоков Энергоатома работают одновременно
Энергоатом впервые в истории все 15 энергоблоков Энергоатома работают одновременно. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.
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Отмечается, что в 05:45 30 января энергоблок №4 Ровенской АЭС подключили к электросети после завершения среднего планового ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности.
В Энергоатоме заверили, что замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, оборудование работает в заданном режиме.
В госпередприятии отметили, что впервые в истории украинской атомной энергетики Энергоатом работает всеми 15 энергоблоками одновременно. С декабря 2021-го работали 14 энергоблоков для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, добавили в ГП.
- 2 декабря 2021 года Запорожская АЭС впервые за свою 37-летнюю историю вышла на 100% мощности в 6040 МВт. 22 декабря Запорожская и Южно-Украинская АЭС вышли на мощность выше номинальной.
- 25 января 2022 года Хмельницкая АЭС отключила первый энергоблок от сети из-за срабатывания системы защиты. Через сутки энергоблок подключили к энергосети.
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