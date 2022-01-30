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Впервые в истории все 15 энергоблоков Энергоатома работают одновременно

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2022, 10:48
Впервые в истории все 15 энергоблоков Энергоатома работают одновременно - Фото
Ровеснкая АЭС (фото - Рівненська АЕС, Facebook)

Энергоатом впервые в истории все 15 энергоблоков Энергоатома работают одновременно. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

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Отмечается, что в 05:45 30 января энергоблок №4 Ровенской АЭС подключили к электросети после завершения среднего планового ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности.

В Энергоатоме заверили, что замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, оборудование работает в заданном режиме.

В госпередприятии отметили, что впервые в истории украинской атомной энергетики Энергоатом работает всеми 15 энергоблоками одновременно. С декабря 2021-го работали 14 энергоблоков для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, добавили в ГП.

СПРАВКА. Ровенская АЭС расположена в западном Полесье, около речки Стир. На протяжении последних лет РАЭС генерирует в год около 11-12 млрд кВтч электроэнергии, что составляет 16% производства энергии на украинских АЭС.

Читайте также: "Причины другие". Ответ Энергоатома на сюжет Схем о срыве сдачи хранилища ядерных отходов

Марк Сировой
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