UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Причины другие". Ответ Энергоатома на сюжет Схем о срыве сдачи хранилища ядерных отходов

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 16:46
Фото: ЦХОЯТ

В программе Схемы не названы "настоящие причины" задержки ввода в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыле. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой госпредприятия Энергоатом в ответ на выпуск программы Схемы "Сховище мільярдів".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В сюжете Схем рассказывается о том, что журналистам попала аудиозапись заседания, на которой человек с голосом, похожим на голос руководителя подразделения Энергоатома Николая Божко, обсуждает с другими участниками заседания возможность найти новые источники финансирования ЦХОЯТ, поскольку выделенные ранее средства "ушли, проданы, сп***жены и так далее". Также Схемы сообщили, что новый подрядчик для выполнения работ, компания БК КБР, был назначен без тендера. 

В ответе Энергоатома говорится, что в программе "был допущен ряд неточностей и манипуляций, искажающих реальное положение дел".

В госпредприятии подчеркнули, что главная причина задержки с вводом в эксплуатацию уже построенного ЦХОЯТ – невыполнение бывшим генподрядчиком, компанией Укрстроймонтаж обязательств по контракту. Этот контракт был подписан в 2017 году на сумму 1,4 млрд грн.

Как отмечается, в 2020-ом Энергоатом провел проверку состояния выполнения работ по контракту и установил многочисленные нарушения.

Заказчик строительства, Атомпроектинжиниринг, передал все материалы в правоохранительные органы, подал иск в суд и выиграл дело о возвращении Укрстроймонтажом в пользу Энергоатома 100 млн грн ранее перечисленного аванса.

В Энергоатоме сообщили, что НАБУ открыло уголовные производства и объявило подозрения бывшим сотрудникам Атомпроектинжиниринга. Высший антикоррупционный суд принял решение об избрании мер пресечения. Досудебное расследование продолжается.

В июле 2020-го договор с Укрстроймонтажом был расторгнут.

Что касается договора с новым подрядчиком, компанией БК КБР, то, по информации Энергоатома, это секретный документ, поскольку указанные в нем работы содержат меры по физической защите и радиационной безопасности. 

В Энергоатоме сообщили, что строительство ЦХОЯТ завершено, получен сертификат ГАСИ по готовности объекта к эксплуатации. Сейчас в хранилище проводятся холодные испытания, оценка и документы объекта рассматривает Госинспекция ядерного регулирования перед выдачи необходимой разрешительной документации.

Ожидается, что три контейнера с отработанным ядерным топливом из Южно-Украинской АЭС будут доставлены на ЦХОЯТ в третьей декаде апреля текущего года.

  • 27 августа 2021 года сообщалось, что ко Дню Независимости планируется открытие первого в Украине Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Данный объект сооружен в Чернобыльской зоне отчуждения и практически готов к вводу в эксплуатацию. 13 августа 2021 года Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК) выдала сертификат о соответствии завершенного строительства первого пускового комплекса ЦХОЯТ проектной документации.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
энергоатом схемы ЦХОЯТ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 