"Причины другие". Ответ Энергоатома на сюжет Схем о срыве сдачи хранилища ядерных отходов

В программе Схемы не названы "настоящие причины" задержки ввода в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыле. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой госпредприятия Энергоатом в ответ на выпуск программы Схемы "Сховище мільярдів".

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В сюжете Схем рассказывается о том, что журналистам попала аудиозапись заседания, на которой человек с голосом, похожим на голос руководителя подразделения Энергоатома Николая Божко, обсуждает с другими участниками заседания возможность найти новые источники финансирования ЦХОЯТ, поскольку выделенные ранее средства "ушли, проданы, сп***жены и так далее". Также Схемы сообщили, что новый подрядчик для выполнения работ, компания БК КБР, был назначен без тендера.

В ответе Энергоатома говорится, что в программе "был допущен ряд неточностей и манипуляций, искажающих реальное положение дел".

В госпредприятии подчеркнули, что главная причина задержки с вводом в эксплуатацию уже построенного ЦХОЯТ – невыполнение бывшим генподрядчиком, компанией Укрстроймонтаж обязательств по контракту. Этот контракт был подписан в 2017 году на сумму 1,4 млрд грн.

Как отмечается, в 2020-ом Энергоатом провел проверку состояния выполнения работ по контракту и установил многочисленные нарушения.

Заказчик строительства, Атомпроектинжиниринг, передал все материалы в правоохранительные органы, подал иск в суд и выиграл дело о возвращении Укрстроймонтажом в пользу Энергоатома 100 млн грн ранее перечисленного аванса.

В Энергоатоме сообщили, что НАБУ открыло уголовные производства и объявило подозрения бывшим сотрудникам Атомпроектинжиниринга. Высший антикоррупционный суд принял решение об избрании мер пресечения. Досудебное расследование продолжается.

В июле 2020-го договор с Укрстроймонтажом был расторгнут.

Что касается договора с новым подрядчиком, компанией БК КБР, то, по информации Энергоатома, это секретный документ, поскольку указанные в нем работы содержат меры по физической защите и радиационной безопасности.

В Энергоатоме сообщили, что строительство ЦХОЯТ завершено, получен сертификат ГАСИ по готовности объекта к эксплуатации. Сейчас в хранилище проводятся холодные испытания, оценка и документы объекта рассматривает Госинспекция ядерного регулирования перед выдачи необходимой разрешительной документации.

Ожидается, что три контейнера с отработанным ядерным топливом из Южно-Украинской АЭС будут доставлены на ЦХОЯТ в третьей декаде апреля текущего года.

27 августа 2021 года сообщалось, что ко Дню Независимости планируется открытие первого в Украине Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Данный объект сооружен в Чернобыльской зоне отчуждения и практически готов к вводу в эксплуатацию. 13 августа 2021 года Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК) выдала сертификат о соответствии завершенного строительства первого пускового комплекса ЦХОЯТ проектной документации.

Наталия Медведева

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