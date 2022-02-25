Всемирный банк готов предоставить Украине быструю финансовую поддержку

Всемирный банк рассматривает варианты предоставления Украине немедленной финансовой поддержки, сообщают на сайте банка.

"Я обсудил ситуацию с нашим Советом директоров. Всемирный банк готов предоставить Украине финансирование. Мы тесно координируем свои действия с МВФ для оценки этих расходов", – заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

По его словам, разрушительные события в Украине будут иметь далеко идущие экономические и социальные последствия.

Он также отметил, что в банке "ужасаются из-за шокирующего насилия и гибели людей в Украине".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ірина Петренко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.