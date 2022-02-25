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Япония вводит новые санкции против России, в том числе на экспорт полупроводников

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 02:07
Япония вводит новые санкции против России, в том числе на экспорт полупроводников - Фото
Фумио Кисида (Фото: EPA-EFE/JIJI PRESS)

Япония введет дополнительные санкции против России из-за ее вторжения в Украину. Об этом заявил 25 февраля премьер-министр Фумио Кисида, передает Kyodo.

Выступая на пресс-конференции, Кисида сказал, что новый пакет санкций включает экспортный контроль в отношении полупроводников и другой продукции, замораживание активов, принадлежащих российским финансовым учреждениям, и приостановку выдачи виз некоторым категориям россиян.

Первый пакет санкций против России за ее агрессию против Украины Япония решила ввести 23 февраля. Санкции включали запрет на выпуск облигаций РФ в Японии, замораживание активов некоторых россиян, ограничение поездок в Японию, а также запрет на и операции с новым суверенным долгом правительства России.

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Наталия Медведева
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япония санкции
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