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Япония будет платить компаниям за трудоустройство беженцев из Украины

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 07:12
Япония будет платить компаниям за трудоустройство беженцев из Украины - Фото
Эвакуация украинцев в Японии (Фото: ЕРА)

В Министерстве труда Японии объявили выплаты компаниям, которые нанимают на работу украинских беженцев: до 600 000 иен или 140 000 гривень на работника в год, сообщает Japan Today со ссылкой на заявление ведомства.

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Программа выплат начнет действовать с понедельника и будет включать две существующие системы выплат. 

Предполагается, что малый и средний бизнес, где работают украинские беженцы будет получать выплаты  в течение года  в размере 600 000 иен на сотрудника, крупные компании – до 500 000 иен (116 000 гривень). 

Компании, которые нанимают беженцев из Украины на срок до трех месяцев получат от государства 120 000 иен (28 000 гривень) на работника в течение максимум трех месяцев. Речь идет прежде всего о беженцах, кто не может получить стабильную работу в стране.

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В Министерстве также отметили, что украинские беженцы в возрасте до 65 лет будут включены в систему поощрительных грантов, которые предназначены для трудоустройства пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек.

Агентство иммиграционной службы Японии отмечало, что в стране сейчас находится около 1055 беженцев из Украины. Из этого числа 752 человека имеют визу, которая позволяет им работать в стране до года, еще 211 украинцев имеют краткосрочные визы на жительство. 

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Наталия Фреик
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