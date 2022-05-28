Япония передаст Украине гуманитарную помощь еще на $166 млн: о чем идет речь

27 мая правительство Японии приняло решение о продлении чрезвычайной грантовой помощи в размере около $166 млн для оказания гуманитарной помощи народу Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Японии.

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Как отмечается, $166 млн должны обеспечить передачу Украине противопожарного оборудования, средств связи, медикаментов, изделий медицинского назначения и прочего через Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).

До сих пор Япония оказывала экстренную гуманитарную помощь в Украине и соседних странах (всего на $200 млн) и выразила намерение оказать финансовую поддержку экономике Украины (всего на $600 млн), а также 300 млн иен в качестве безвозмездной помощи в рамках программы экономического и социального развития – для здравоохранения.

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Наталия Медведева

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