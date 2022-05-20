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Япония передаст более $2 млн на безопасность ядерных объектов Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 05:33
Япония передаст более $2 млн на безопасность ядерных объектов Украины - Фото
Есимаса Хаяси (Фото: EPA-EFE/Georg Wendt)

19 мая Япония объявила, что пожертвует более $2 млн Международному агентству по атомной энергии на его усилия по обеспечению безопасности украинских ядерных объектов, подвергшихся атаке России. Об этом сообщает Japan Today.

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Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси анонсировал передачу $2,1 млн после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Как отмечается, МАГАТЭ направило экспертов на украинскую Чернобыльскую атомную электростанцию, которая была оккупирована российскими военными в течение пяти недель, и еще на одну станцию ​​на юге Украины.

Гросси, возглавлявший две миссии, ранее на этой неделе заявил, что МАГАТЭ планирует в ближайшие недели направить в Чернобыль еще одну миссию по обеспечению безопасности по запросу правительства Украины.

Хаяси сказал, что Япония финансирует отправку экспертов МАГАТЭ и необходимого оборудования для украинских объектов.

"Атаки России на украинские ядерные объекты абсолютно недопустимы, – сказал Хаяси. – Япония, пережившая ядерную аварию на АЭС в Фукусима, самым решительным образом осуждает эти действия".

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Наталия Медведева
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