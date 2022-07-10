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Защитников Украины освободили от уплаты военного сбора

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 18:32
Защитников Украины освободили от уплаты военного сбора - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Президент Владимир Зеленский подписал закон №7432 об изменениях в Налоговый кодекс, который отменяет военный сбор с денежного довольствия украинских военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях. Закон опубликован на сайте Верховной Рады.  

Документ предусматривает отмену уплаты военного сбора для военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, лиц рядового, начальствующего состава, работников МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи. 

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Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.  

В Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается увеличить ставку военного сбора до 3%, его пока не рассматривали. 

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Военный сбор – специальный налог, введенный в 2014 году для финансирования Вооруженных сил Украины. Налогом облагаются доходы физических лиц территории Украины. 

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Роман Брыль
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ВСУ нацгвардия военный сбор налоги в Украине
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