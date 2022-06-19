Рада отменила военный сбор для защитников Украины

Верховная Рада приняла закон об освобождении украинских военнослужащих от уплаты военного сбора. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Сегодня, 19 июня, Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения.

Законопроект №7432 был принят депутатами в целом. Решение предусматривает отмену уплаты военного сбора для военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, лиц рядового, начальствующего состава, работников МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи и других военных формирований, которые участвуют в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ в условиях военного положения.

СПРАВКА. Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы. В Раде Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы. В Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается увеличить ставку военного сбора до 3%, его пока не рассматривали.

Сегодня Рада проголосовала за законопроект, запрещающий музыку российских исполнителей в общественных местах и медиа, а также их концерты в Украине до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Также Верховная Рада одобрила обращение к странам-членам Европейского Союза о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Нардепы также поддержали выход Украины из еще пяти соглашений с РФ и СНГ.

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Оксана Житнюк

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