Рада отменила военный сбор для защитников Украины
Верховная Рада приняла закон об освобождении украинских военнослужащих от уплаты военного сбора. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
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Сегодня, 19 июня, Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения.
Законопроект №7432 был принят депутатами в целом. Решение предусматривает отмену уплаты военного сбора для военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, лиц рядового, начальствующего состава, работников МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи и других военных формирований, которые участвуют в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ в условиях военного положения.
- Сегодня Рада проголосовала за законопроект, запрещающий музыку российских исполнителей в общественных местах и медиа, а также их концерты в Украине до полного восстановления территориальной целостности Украины.
- Также Верховная Рада одобрила обращение к странам-членам Европейского Союза о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
- Нардепы также поддержали выход Украины из еще пяти соглашений с РФ и СНГ.
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