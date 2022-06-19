Коснется не всех. Рада запретила российскую музыку, а также концерты исполнителей из РФ

Верховная Рада приняла законопроект 7273-д, который запрещает музыку российских исполнителей в общественных местах и медиа, а также их концерты в Украине до полного восстановления территориальной целостности Украины. Об этом сообщают на сайте парламента.

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Решением запрещается публичное исполнение или воспроизведение песен и клипов российских исполнителей, за исключением бывших граждан России, также закон запрещает гастроли российских исполнителей в Украине.

Одновременно, запрет на концерты и трансляцию песен не коснется российских исполнителей, которые публично выступают за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах. Для этого будет создан отдельный список таких исполнителей, которые будут должны подать соответствующее заявление.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что Рада также приняла законы о государственной поддержке книжных магазинов, которые продают книги на украинском языке, запретила импорт и продажу книг под авторством граждан РФ — теперь книги будут издаваться на украинском языке, языках коренных народов Украины, а также на языках стран ЕС.

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Дмитрий Гриниченко

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