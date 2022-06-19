Коснется не всех. Рада запретила российскую музыку, а также концерты исполнителей из РФ
Верховная Рада приняла законопроект 7273-д, который запрещает музыку российских исполнителей в общественных местах и медиа, а также их концерты в Украине до полного восстановления территориальной целостности Украины. Об этом сообщают на сайте парламента.
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Решением запрещается публичное исполнение или воспроизведение песен и клипов российских исполнителей, за исключением бывших граждан России, также закон запрещает гастроли российских исполнителей в Украине.
Одновременно, запрет на концерты и трансляцию песен не коснется российских исполнителей, которые публично выступают за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах. Для этого будет создан отдельный список таких исполнителей, которые будут должны подать соответствующее заявление.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что Рада также приняла законы о государственной поддержке книжных магазинов, которые продают книги на украинском языке, запретила импорт и продажу книг под авторством граждан РФ — теперь книги будут издаваться на украинском языке, языках коренных народов Украины, а также на языках стран ЕС.
- Недавно академический камерный хор имени Бортнянского отправил произведения российских композиторов в архив к прекращению российской агрессии и оккупации.
- 6 июня национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) запретил вещание в стране 80 оставшихся российских телеканалов.
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