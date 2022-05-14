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Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 20:51
Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий - Фото
Володимир Зеленський. Скриншот зі звернення.JPG

Президент Владимир Зеленский подписал закон №7172-1 о запрете деятельности пророссийских партий в Украине. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Закон позволит быстро реагировать на деятельность антиукраинских, коллаборационистских политических партий в Украине и запрещать их.

Речь об ограничениях для политсил, оправдывающих вооруженную агрессию против Украины, в том числе через представление ее как внутреннего, гражданского конфликта, а также отрицающих оккупацию украинских территорий.

Также ограничения будут касаться партий, оправдывающих действия лиц, причастных к агрессии против Украины, представителей вооруженных формирований России и групп российских наемников, а также представителей оккупационной администрации, узурпировавших власть.

Под оправдыванием подразумевается, в том числе их определение как "повстанцев", "ополченцев", "вежливых людей".

Для оперативного ограничения деятельности таких политических сил Министерство юстиции получит специальный порядок работы с такими делами, согласно которому:

- в условиях военного положения судом первой инстанции будет апелляционный административный суд в округе, включающем Львов;
– судом апелляционной инстанции является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей;
– судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит;
– максимальный срок рассмотрения дела о запрете партии – один месяц;
– в случае запрета судом партии имущество, средства и другие ее активы переходят в собственность государства.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский партии
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