Зеленский ветировал запрет на символику РФ. Предлагает разрешить ее в музеях и учебниках

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон №7214 о запрете пропаганды российского нацистского (в проекте закона от 28 марта — неонацистского) тоталитарного режима со своими предложениями. Об этом сообщается на сайте парламента.

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Кроме прочего, закон запрещает использование символики военного вторжения РФ в Украину. Такая символика считается использованной, в частности, в местах проведения массовых мероприятий политического, образовательного, религиозного, спортивного характера, развлекательных мероприятий и мероприятий для детей.

Президент предлагает считать такое использование легитимным в экспозициях музеев, на тематических выставках, в Музейном фонде Украины, библиотечных фондах, в материалах научной и образовательной деятельности.

Закон устанавливает запрет на использование символики российского вторжения в символике политических партий.

Зеленский предлагает запретить это также общественным объединениям.

14 апреля Верховная Рада приняла закон №7214, которым признала Россию государством-террористом с тоталитарным неонацистским режимом и запретила его пропаганду, а также пропаганду акта агрессии России против Украины.

Вадим Ребрина

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