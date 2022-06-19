Рада проголосовала за выход Украины из еще пяти соглашений с РФ и СНГ

Верховная Рада проголосовала за выход Украины из ряда соглашений с РФ и СНГ. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На сегодняшнем заседании нардепы проголосовали за правительственные законопроекты №0149, 0093, 0103, 0141, 0147, которые обеспечили выход Украины из соглашений с СНГ и с государством-агрессором.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, депутаты проголосовали за прекращение действия соглашения 1996 года между правительствами Украины и РФ о научно-техническом сотрудничестве. "За" – 305 нардепов.

Также Рада одобрила выход из соглашения 1992 года о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи среди стран-участник СНГ. "За" – 305 нардепов.

309 депутатов Рады поддержали выход из соглашения 1996 года о создании межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-членах СНГ.

"В последние 10 лет Украина не использовала биопрепараты и другие средства защиты животных Резерва, который расположен на территории РФ. В настоящее время закупка ветеринарных препаратов производства разных стран мира осуществляется через систему государственных закупок Prozorro, при условии их государственной регистрации в Украине", – сообщил Мельничук.

Также 309 нардепов поддержали выход из протокола 1997 года о внесении поправок в соглашение о межправительственной фельдегерской связи. Выход объясняется тем, что пересылка официальной корреспонденции через Москву несет угрозу национальным интересам Украины, так как не гарантирует ее полного сохранения.

307 нардепов проголосовали за выход из соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в странах СНГ. Выход аргументируется тем, что соглашение является устаревшим и не соответствует актуальной евроинтеграционной политике Украины.

Сегодня Рада проголосовала за законопроект, который запрещает музыку российских исполнителей в общественных местах и медиа, а также их концерты в Украине до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Также Верховная Рада одобрила обращение к странам-членам Европейского Союза о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Читайте также: "Окончательно разрываем связи с Россией". Кабмин отменил безвиз с РФ

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.