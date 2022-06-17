"Окончательно разрываем связи с Россией". Кабмин отменил безвиз с РФ
17.06.2022, 15:50
Денис Шмыгаль (Фото с сайта Кабмина)
Кабмин принял решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"Окончательно разрываем связи с Россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства правительство во исполнение поручения президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме", – сообщил Шмыгаль.
Он добавил, что теперь россияне не смогут попасть в Украину без получения визы. Решение вступает в силу с 1 июля этого года.
Ранее сегодня введение визового режима с РФ анонсировал Зеленский.
- 2 мая петиция о введении визового режима с Россией набрала более 25 000 подписей.
- В ответе на петицию Зеленский поддержал усиление режима контроля над въездом граждан РФ на территорию Украины.
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