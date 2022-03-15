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Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией

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15.03.2022, 12:38
Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией, сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко  во время телемарафона.

"Закон о коллаборационизме подписан уже президентом, по моей информации, будет опубликован", — заявил Корниенко.

Речь идет о двух законах, касающихся коллаборационной деятельности, а именно №5143 и №5144. Верховная Рада 3 марта приняла соответсвующие поправки в Уголовный кодекс.

Первый закон карает за сотрудничество с Россией сроком до 15 лет, второй позволяет закрывать партии и организации, связанные с осужденными по первому закону.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал существенное снижение налогов для бизнеса.

Дмитрий Смирнов
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