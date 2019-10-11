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Зеленский: Для оживления кредитов важна судебная реформа

Зеленский: Для оживления кредитов важна судебная реформа - Фото
Совещание по банковским кредитам (Фото - пресс-служба президента)
11.10.2019, 21:09

Президент поставил задачу решить проблему неработающих кредитов

Президент Владимир Зеленский провел совещание по оживлению банковского кредитования. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Во встрече приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, глава НБУ Яков Смолий, министр финансов Оксана Маркарова, министр юстиции Денис Малюська, глава МВД Арсен Аваков, а также представители Фонда гарантирования вкладов физлиц, госбанков и банковского сообщества и руководители правоохранительных органов.

Президент поставил задачу устранить препятствия для возобновления кредитования и решить проблему неработающих кредитов. Также он отметил важность судебной реформы для оживления кредитования.

Премьер-министр отметил, что для сохранения финансовой стабильности и возобновления активного кредитования государство должно работать над взысканием долгов с должников и бывших собственников. Для этого, по мнению Гончарука, нужна скоординированная работа ГПУ, Нацбанка, правительства и судебной системы. "Важно, чтобы должники почувствовали, что либо они добровольно возвращают средства, либо государство применяет все инструменты для их возвращения", - добавил премьер.

Глава НБУ рассказал о сложной ситуации с ПриватБанком, поскольку весь портфель проблемных кредитов - это ссуды прежним владельцам, и государство пытается вернуть эти средства через суды других стран.

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